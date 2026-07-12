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تصاویر ارسالی شهروندخبرنگار، حال و هوای ماهیگیری در حاشیه رودخانه هادیشهر بابلسر را به تصویر کشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تصاویر ارسالی یک شهروندخبرنگار، صحنههایی از ماهیگیری در حاشیه رودخانه هادیشهر بابلسر را به تصویر کشیده است.
در این تصاویر، ماهیگیران در حاشیه رودخانه هادیشهر مشغول صید ماهی هستند؛ فعالیتی که علاوه بر تأمین بخشی از معیشت مردم، از جلوههای زندگی روزمره در این منطقه به شمار میرود.
شهروندان میتوانند تصاویر، فیلمها و سوژههای خبری خود را از طریق سامانههای ارتباطی صداوسیمای مازندران ارسال کنند تا پس از بررسی، در بخشهای خبری و فضای مجازی منتشر شود.
تصاویر: مهدی برارتبار، شهروندخبرنگار