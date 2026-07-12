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جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و ارائه گزارش جامع از نقشه راه نظارت بر سیاستهای کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری با حضور عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور دکتر کدخدایی، سرپرست دبیرخانه، برگزار شد. در این نشست که با رویکردی راهبردی و عملیاتی همراه بود، بر ضرورت تعامل سازنده میان قوای سهگانه و تدوین سازوکارهای اجرایی برای تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی تأکید شد. در ابتدای این جلسه، گزارش تفصیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه با موضوع «نقشه راه نظارت بر سیاستهای کلی اقتصادی» که از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ابلاغ گردیده، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مقرر شد اقدامات مقتضی برای تعیین سازوکارهای عینی و ضابطهمند، بهمنظور نیل به اهداف متعالی سیاستهای ابلاغی، در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد. کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص همچنین، از دولت خواست تا محورهای اصلی و اولویتدار خود را در حوزههای اقتصادی اعلام نماید تا کمیسیون اقتصادی مجمع، با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و تبادل نظر با کارشناسان دستگاههای اجرایی، نسبت به احصای راهکارهای عملیاتی و ارائه بستههای سیاستی به دولت اقدام کند. همچنین مقرر شد تا نشستهای همفکری میان ارکان نظام (دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص) با محوریت سازمان برنامه و بودجه، بهطور منظم جهت هم فکری و هم افزایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برگزار شود.