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رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران از شناسایی ۸۲ ایستگاه مترو و ۲۵۳ مجتمع اداری ـ تجاری دارای فضاهای زیرسطحی به عنوان پناهگاههای قابل استفاده خبر داد و گفت: برنامه توسعه فضاهای چند منظوره زیرسطحی و تقویت زیرساختهای پناهگاهی در محلات مختلف پایتخت در حال تدوین و اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی بابایی درباره وضعیت پناهگاههای شهری در پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر ۸۲ ایستگاه مترو و ۲۵۳ مجتمع اداری ـ تجاری دارای فضاهای زیرسطحی، قابلیت بهرهبرداری به عنوان پناهگاه عمومی را دارند و استفاده از ظرفیتهای موجود و توسعه ظرفیتهای پارکینگ ـ پناهگاهی در دستور کار معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر تحلیل جغرافیایی خلأها و کمبودهای ظرفیت پناهگاهی در مقیاس محلات و شناسایی مناطق فاقد ظرفیت مناسب توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه فضاهای چند منظوره زیرسطحی در محلات شهر تهران نیز در حال تدوین است.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران ادامه داد: این برنامه با هدف تقویت تابآوری شهری و ارتقاء ظرفیت فضاهای امن و پناهگاهی محلات، توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پیگیری میشود.وی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در برخی محلات تهیه شده و برنامهریزی برای ایجاد فضاهای چند منظوره زیرسطحی با هدف تقویت زیرساختهای پناهگاهی و افزایش آمادگی شهر در برابر شرایط بحرانی در حال انجام است.