احمد شهریار، شاعر و مترجم پاکستانی، دل‌نوشته‌ای را به رهبر شهید ایران تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد شهریار، شاعر و مترجم پاکستانی، در یادداشتی، خطاب به رهبر شهید ایران نوشت:

آقاجان! هرگز فکر نمی‌کردم که یک روز من باشم و شما نباشید. هرساله یکی دو ماه مونده به ماه مبارک با خودم فکر می‌کردم، چه می‌شود اگر امسال هم دعوت به بیت دعوت شوم و پشت سر شما نماز بخوانم و شما را از نزدیک ببینم!

چقدر دوستان پاکستانی تشویقم می‌کردند و آفرین می‌گفتند. هر سال که عکس‌هایم در بیت با شما منتشر می‌شدند، چقدر دوست داشتند این زیارت نصیب آنها هم شود. چه شاعرانی که فقط در عشق رسیدن به محضر شما به شعر فارسی روی آوردند! چقدر شما عزیز بودید در میان مردم پاکستان، و امروز با شهادتتان حتی عزیزتر هم شدید!

راستی آقاجان! شهدای پاکستانی را در بهشت با آغوش باز تحویل بگیرید که آنها به عشق شما به یزید عصر حمله‌ور و در اثر اصابت گلوله‌های مسقیم از سمت سربازان آمریکایی شهید شدند.

دیدار به قیامت سیدنا و قائدنا! روز محشر شافی ما باشید آقا جان. ما روی شفاعت شما حساب کردیم!

یادِ ایامی که می‌گفتیم با خود شهریار!

رهبری فرزانه، چون سید علی داریم ما