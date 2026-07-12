به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: پویش ضربتی پایش سلامت زنان در سنین باروری و مادران باردار از ۱۳ تیر آغاز شده و تا ۱۴ مرداد ادامه دارد.

بانوان مشمول اجرای طرح برای دریافت خدمات رایگان به نزدیک‌ترین پایگاه یا مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.

مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع در روبه‌روی بازار پارس خلیج، خیابان اقبال با شماره تماس ۴۴۴۳۲۴۲۴ با پیش شماره ۰۷۶، پایگاه سلامت مهستان واقع در مجتمع مسکونی مهستان (امور زنان)، مرکز خدمات جامع سلامت فارابی واقع در ویلا‌های فردوس، روبه‌روی بازار پردیس ۱، بلوک ۶ با شماره تماس ۴۴۴۲۱۲۸۳ با پیش شماره ۰۷۶، پایگاه سلامت سحر واقع در شهرک سحر (فعال در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه) با شماره تماس ۴۴۴۶۹۴۹۷ با پیش شماره ۰۷۶ آماده ارائه خدمات به زنان مشمول اجرای پویش ضربتی پایش سلامت زنان در سنین باروری و مادران باردار هستند.