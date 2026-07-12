به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار احمدی در تشریح جزئیات این عملیات موفق اظهار داشت: «در جریان رصد و کنترل دقیق نقاط صفر مرزی، نیرو‌های مرزبانی به فردی که قصد داشت تحت پوشش اتباع بیگانه از کشور خارج شود، مظنون و پس از انتقال متهم به مقر و انجام اقدامات فنی، بیومتریک و احراز هویت دقیق، مشخص شد متهم تحت تعقیب در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ سروان محسن چهری از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری گردیده است.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه این عملیات با مجاهدت‌های شبانه‌روزی مرزبانان هنگ مرزی سردشت به سرانجام رسید، تصریح کرد: «متهم برای خروج غیرقانونی از کشور با استفاده از مشخصات جعلی و جابجایی مخفیانه در مسیر‌های سخت گذر مرزی تلاش بر فرار از ردگیری نیرو‌های مرزبانی نموده بود که این اقدام با هوشیاری مرزبانان و تسلط آنان بر مسیر‌های عملیاتی ناکام ماند.

سردار احمدی در پایان با تأکید بر اینکه مرز‌های کشور خط قرمز ماست، افزود: «مرزبانان با اتکا به توان عملیاتی بالا و اشراف کامل، اجازه نخواهند داد هیچ مجرم قانون‌گریزی از چنگال عدالت بگریزد.»

متهم پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، برای رسیدگی به جنایت ارتکابی و اجرای عدالت، تحویل مراجع قضایی گردید.