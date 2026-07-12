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فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از دستگیری قاتل فراری و عامل شهادت سروان «محسن چهری» از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، در نوار مرزی سردشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار احمدی در تشریح جزئیات این عملیات موفق اظهار داشت: «در جریان رصد و کنترل دقیق نقاط صفر مرزی، نیروهای مرزبانی به فردی که قصد داشت تحت پوشش اتباع بیگانه از کشور خارج شود، مظنون و پس از انتقال متهم به مقر و انجام اقدامات فنی، بیومتریک و احراز هویت دقیق، مشخص شد متهم تحت تعقیب در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ سروان محسن چهری از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری گردیده است.
فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه این عملیات با مجاهدتهای شبانهروزی مرزبانان هنگ مرزی سردشت به سرانجام رسید، تصریح کرد: «متهم برای خروج غیرقانونی از کشور با استفاده از مشخصات جعلی و جابجایی مخفیانه در مسیرهای سخت گذر مرزی تلاش بر فرار از ردگیری نیروهای مرزبانی نموده بود که این اقدام با هوشیاری مرزبانان و تسلط آنان بر مسیرهای عملیاتی ناکام ماند.
سردار احمدی در پایان با تأکید بر اینکه مرزهای کشور خط قرمز ماست، افزود: «مرزبانان با اتکا به توان عملیاتی بالا و اشراف کامل، اجازه نخواهند داد هیچ مجرم قانونگریزی از چنگال عدالت بگریزد.»
متهم پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، برای رسیدگی به جنایت ارتکابی و اجرای عدالت، تحویل مراجع قضایی گردید.