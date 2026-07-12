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مراسم وداع و تشییع شهید استوار دوم علیرضا زارعی ثانی شب گذشته در بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، مردم شهرستان بردسکن شب گذشته با شهید مدافع امنیت، استوار دوم علیرضا زارعی ثانی، از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حملات اخیر آمریکا در بندرعباس به شهادت رسید، وداع کردند.
مراسم وداع با شهید استوار دوم علیرضا زارعی ثانی، از نیروهای کادری پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس، شب گذشته با حضور پرشور مردم ولایتمدار بردسکن برگزار شد. پیکر این شهید ابتدا در هیأت محبانالحسین، محل فعالیت مذهبی وی، مورد استقبال و وداع دوستان و همرزمانش قرار گرفت و سپس به میدان مرکزی بردسکن منتقل شد.
در ادامه، مردم در اجتماعات شبانه و مراسم بزرگداشت رهبر شهید، پیکر شهید را بر دستان خود تشییع کردند و مداحان اهلبیت به مرثیهسرایی پرداختند. همسر شهید نیز دلنوشتهای را در جمع مردم قرائت کرد و پدر و مادر شهید بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
شهید زارعی ثانی متولد ۱۵ بهمن ۱۳۷۹ بود و پنج سال سابقه خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشت. از این شهید یک فرزند سهماهه به نام «دلآرام» به یادگار مانده است.
پیکر شهید پس از اقامه نماز و تشییع باشکوه با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان و روستاهای اطراف، برای خاکسپاری به زادگاهش روستای حطیطه از توابع بخش انابد منتقل میشود.