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سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ از امروز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛بر اساس اعلام سازمان سنجش,مرحله مصاحبه آزمون دکتری 1405 که به تاخیر افتاده بود از امروز ۲۰ تیر آغاز شد و تا ۲۴ تیر ادامه دارد.
دانشگاهها اطلاعرسانی لازم را در این خصوص به متقاضیان ذینفع بهنحو مقتضی انجام خواهند داد لذا به متقاضیان آزمون دکتری توصیه میشود به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه / موسسه مربوطه مراجعه و از زمان دقیق مرحله مصاحبه و بررسی سوابق اطمینان حاصل کنند.