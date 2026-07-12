به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛بر اساس اعلام سازمان سنجش,مرحله مصاحبه آزمون دکتری 1405 که به تاخیر افتاده بود از امروز ۲۰ تیر آغاز شد و تا ۲۴ تیر ادامه دارد.

دانشگاهها اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به متقاضیان ذینفع به‌نحو مقتضی انجام خواهند داد لذا به متقاضیان آزمون دکتری توصیه می‌شود به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه / موسسه مربوطه مراجعه و از زمان دقیق مرحله مصاحبه و بررسی سوابق اطمینان حاصل کنند.