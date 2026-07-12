تیم شناور سازی قشم با تساوی مقابل آریو اسلامشهر در لیگ دسته اول فوتبال کشور ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در هفته سی و سوم و ماقبل پایانی این پیکارها دیشب ( ۲۰ تیرماه ) تیم شناور سازی قشم برابر آریو اسلامشهر به تساوی یک یک دست یافت تا با کسب ۳۲ امتیاز در لیگ آزادگان ماندگار شود.

هادی دهقانی گل تساوی شناور سازی قشم را به ثمر رساند.

اما مسابقه تیم های پالایش نفت بندرعباس و بعثت کرمانشاه بعلت حاضر نشدن نماینده کرمانشاه در بندرعباس برگزار نشد.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب سه امتیاز این مسابقه، با ۴۴ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

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