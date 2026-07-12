به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت گفت: مالکانی که خودرو آنها به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی قبل از فروردین ۱۴۰۴ توقیف شده است از ۲۰ تیر امسال به مدت ۳۰ روزکاری فرصت دارند به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه و مقدمات ترخیص وسایل نقلیه خود را فراهم کنند.

سرهنگ احمدسپه وند با اشاره به اینکه شرائط خاص ومناسبی برای ترخیص خودرو وموتور سیکلت‌های توقیفی در نظر گرفته شده است افزود: طبق قانون اگر موتور سیکلت ۶ ماه وخودرو یکسال از توقیفش گذشته باشد و مالک برای ترخیص و تعیین تکلیف آن مراجعه نکند وسیله نقلیه رها شده تلقی می‌شود و برابر قانون تعیین تکلیف می‌شود.