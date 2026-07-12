به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، «احمد مهدوی»گفت: این حادثه شامگاه شنبه در کمربندی مهرشهر کرج رخ داد که بلافاصله تیم‌های اورژانس در محل حادثه حضور یافتند، در این حادثه یک نفر جان باخت و هفت سرنشین دراثر برخورد چهار دستگاه خودرمصدوم شدندو مصدومان این حادثه به بیمارستان‌های کرج انتقال یافتند.

همچنین «سعید قدمی» معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در تشریح جزییات این حادثه گفت: یک دستگاه خودروی برلیانس پس از انحراف از مسیر و ورود به لاین مقابل کمربندی با خودرو‌های سمند، رانا و پژو ۲۰۶ برخورد کرد که بر اثر این حادثه، هدایت‌کننده خودروی برلیانس جان خود را از دست داد و سه سرنشین این خودرو مصدوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر شدت برخورد، هدایت‌کننده و سرنشین خودرو‌های سمند، پژو ۲۰۶ و رانا مصدوم و در داخل این خودرو‌ها محبوس شدند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، افراد محبوس را رهاسازی و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس دادند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۷ نفر نیروی عملیاتی به همراه پنج دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.