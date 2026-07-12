ترکیه و امارات به ترتیب با ۱۳۰ و ۸۷ میلیون دلار بیشترین صادرکننده جو به ایران در سال گذشته بودند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن جو وارد کشور شده است. بررسی آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ترکیه با صادراتی به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار، در صدر کشورهای صادرکننده جو به ایران قرار داشته است.

پس از ترکیه، امارات متحده عربی با ۸۷ میلیون دلار در رتبه دوم، و هلند با ۵۱ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.

همچنین روسیه با ۲۹ میلیون دلار، هنگ‌کنگ با ۲۲ میلیون دلار، عمان با ۱۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۹ میلیون دلار و چین با ۵ میلیون دلار از دیگر مبادی اصلی واردات جو به کشور در سال ۱۴۰۴ بودند.

در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن نهاده مورد نیاز وارد کشور شد و کمبودهای مربوط به تولید داخل بر اثر خشکسالی از این طریق جبران شد.