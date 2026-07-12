مدیر فنی بسیج سازندگی قم گفت: عملیات اجرایی احداث مخزن هزار مترمکعبی ذخیره آب در روستای کرمجگان با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر فنی بسیج سازندگی قم گفت: بسیج سازندگی با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان قم، عملیات اجرایی احداث مخزن هزار مترمکعبی ذخیره آب در روستای کرمجگان را آغاز کرده است، طرحی که در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی و با هدف ارتقای پایداری تأمین آب شرب روستا است.
مهران اسدی افزود: حفاری چاه پمپاژ، اجرای کانالهای زهکش و سنگچینی پیرامونی از جمله مراحل اولیه اجرای این طرح است که بهصورت همزمان در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از این مخزن، ظرفیت ذخیره و توزیع آب در روستای کرمجگان افزایش مییابد گفت: پایداری شبکه آبرسانی و کیفیت خدماترسانی به ساکنان این روستا نیز بهبود خواهد یافت.