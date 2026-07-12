به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در این رتبه‌بندی که شامل ۲ هزارو ۷۴۹ دانشگاه از ۱۱۵ کشور جهان است، ۷۶ دانشگاه از ایران در فهرست حضور دارند.

سعید کریمی افزود: حضور دانشگاه شهرکرد در این لیست، گامی در مسیر ارزیابی بین‌المللی توانمندی‌های پژوهشی و تداوم تلاش برای بهبود جایگاه علمی دانشگاه در سطح جهانی است.

به گفته وی رتبه‌بندی ISC به‌عنوان یک نظام ارزیابی معتبر که بر پایه داده‌های واقعی و بدون خوداظهاری انجام می‌شود، نقش مهمی در ترسیم نقشه راه پژوهشی دانشگاه‌ها دارد.