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دانشگاه شهرکرد در میان ۷۶ دانشگاه برتر جمهوری اسلامی ایران در رتبهبندی جهانی ISC در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در این رتبهبندی که شامل ۲ هزارو ۷۴۹ دانشگاه از ۱۱۵ کشور جهان است، ۷۶ دانشگاه از ایران در فهرست حضور دارند.
سعید کریمی افزود: حضور دانشگاه شهرکرد در این لیست، گامی در مسیر ارزیابی بینالمللی توانمندیهای پژوهشی و تداوم تلاش برای بهبود جایگاه علمی دانشگاه در سطح جهانی است.
به گفته وی رتبهبندی ISC بهعنوان یک نظام ارزیابی معتبر که بر پایه دادههای واقعی و بدون خوداظهاری انجام میشود، نقش مهمی در ترسیم نقشه راه پژوهشی دانشگاهها دارد.