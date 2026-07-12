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یک دستگاه خودروی سواری تویوتا را که با سرعت غیرمجاز و بالای ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت در آزادراه اصفهان - نطنز بود، توقیف شد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در جریان پایش مستمر مسیرهای پرتردد، تیم گشت پلیس راه شاهینشهر-کاشان یک دستگاه خودروی سواری تویوتا را که با سرعت غیرمجاز و بالای ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت در آزادراه اصفهان -نطنز بود، شناسایی کردند.
سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: راننده خودرو به دلیل ارتکاب تخلف حادثهساز تحت پیگرد قرار گرفت و خودرو نیز طبق ضوابط قانونی توقیف شد.
وی از تمامی رانندگان و مسافران خواست با درک مسئولیت اجتماعی خود، با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به تابلوهای راهنمایی و علائم هشداردهنده، از رفتارهای پرخطر در مسیر پرهیز کنند.