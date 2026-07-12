در میان کوهستان‌های جنوب استان آذربایجان‌غربی، مجموعه‌ای تاریخی قرار دارد که قرن‌هاست تاریخ، معماری، آیین و افسانه را در کنار یکدیگر روایت می‌کند. تخت‌سلیمان که در سال ۲۰۰۳ میلادی به‌عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسید، از مهم‌ترین مراکز مذهبی و سیاسی ایران در دوره ساسانی به‌شمار می‌رود؛ محوطه‌ای که ارزش جهانی آن، بر پایه شواهد باستان‌شناختی و جایگاه ممتازش در تاریخ تمدن ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تخت‌سلیمان در شهرستان تکاب و در ارتفاعات جنوب شرقی استان آذربایجان‌غربی قرار دارد؛ محوطه‌ای تاریخی که طی هزاران سال، محل استقرار و فعالیت تمدن‌های گوناگون بوده و امروز یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های باستان‌شناسی ایران به شمار می‌رود. بررسی‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که این محوطه، از هزاره نخست پیش از میلاد تا دوره اسلامی، به‌صورت پیوسته یا متناوب مورد استفاده قرار گرفته است؛ هرچند اوج شکوفایی آن به دوران ساسانی بازمی‌گردد؛ زمانی که تخت‌سلیمان به مهم‌ترین مرکز مذهبی شاهنشاهی ساسانی و محل استقرار آتشکده آذرگُشنَسب، یکی از سه آتش مقدس بزرگ ایران باستان، تبدیل شد.

در این مجموعه، بقایای آتشکده آذرگشنسب، معبد آناهیتا، ایوان خسرو، تالارهای ستون‌دار، استحکامات دفاعی، برج‌ها، حصارهای سنگی و بناهای دوره ایلخانی، تصویری کم‌نظیر از تداوم حیات یک مرکز آیینی و حکومتی را در دوره‌های مختلف تاریخی به نمایش می‌گذارند.

در قلب مجموعه، دریاچه‌ای طبیعی با آبی زلال قرار دارد که از چشمه‌ای ژرف و زمین‌گرمایی تغذیه می‌شود. این دریاچه، علاوه بر نقش حیاتی در شکل‌گیری مجموعه، در طول قرن‌ها منشأ شکل‌گیری روایت‌ها و باورهای مردمی فراوان بوده است.

نام «تخت‌سلیمان» نیز ریشه در همین روایت‌های عامیانه دارد. در فرهنگ محلی، این مکان به حضرت سلیمان(ع) نسبت داده شده و داستان‌هایی درباره گنجینه‌های پنهان و فرمانروایی او در این منطقه نقل شده است. با این حال، پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناسی چنین روایت‌هایی را در حوزه باورهای فرهنگی و اسطوره‌ای بررسی می‌کنند و منشأ تاریخی مجموعه را به دوره‌های پیش از اسلام، به‌ویژه عصر ساسانی، نسبت می‌دهند. در منابع کهن، این منطقه با نام شیز شناخته می‌شد.

کاوش‌های علمی که از میانه قرن بیستم با همکاری باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی آغاز شد، بسیاری از ساختارهای مدفون این مجموعه را آشکار کرد و اطلاعات ارزشمندی درباره معماری، آیین‌های مذهبی، نظام حکمرانی و هنر ایران ساسانی در اختیار پژوهشگران قرار داد. این مطالعات، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناخت جایگاه‌جهانی تخت‌سلیمان داشت.

ارزش برجسته جهانی این محوطه، سرانجام در سال ۲۰۰۳ میلادی به تایید کمیته میراث‌جهانی یونسکو رسید و تخت‌سلیمان به‌عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست میراث‌جهانی ثبت شد؛ ثبتی که بیانگر اهمیت استثنایی این مجموعه در تاریخ معماری، آیین‌های دینی و سازمان فضایی ایران باستان است.

آنچه تخت سلیمان را از بسیاری از محوطه‌های تاریخی جهان متمایز می‌کند، تنها بناهای باشکوه آن نیست؛ بلکه پیوند کم‌نظیر عناصر طبیعی و آثار معماری، تداوم حضور در دوره‌های مختلف تاریخی و جایگاه آن در حافظه فرهنگی ایرانیان است. در این محوطه، طبیعت، تاریخ، دین، معماری و روایت‌های مردمی در کنار یکدیگر، هویتی یگانه پدید آورده‌اند.

امروز، تخت سلیمان نه‌تنها یکی از ارزشمندترین مقاصد گردشگری فرهنگی ایران است، بلکه به‌عنوان سندی زنده از شکوه تمدن ساسانی و تداوم تاریخ ایران، جایگاهی ویژه در میان میراث جهانی بشریت دارد؛ میراثی که حفاظت از آن، پاسداری از بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جهان است.