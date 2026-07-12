به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری با اشاره به اینکه این اقدام نتیجه پیگیری‌های مستمر برای شناسایی و حفاظت از هویت تاریخی منطقه است، گفت: مسجد جامع درق، بقایای رباط اجغ، تپه رباط عشق و مسجد جامع ایور در شهرستان گرمه، ارگ کاظم خان در شهرستان جاجرم و تپه فریمان در شهرستان اسفراین، در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی در ادامه بیان اینکه ثبت ملی این آثار تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه زیرساختی کلیدی برای ورود خراسان شمالی به عرصه گردشگری پایدار است، افزود: با این اقدام امکان برنامه ریزی برای معرفی هر چه بهتر این ظرفیت‌ها به گردشگران ملی و بین‌المللی فراهم شده که ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی را با خود به همراه دارد.

استاندار در پایان تأکید کرد که حفظ آثار تاریخی و تبدیل آنها به قطب‌های جذب گردشگر، تمرکز ویژه‌ای خواهد داشت تااز اولویت‌هایی است که در مسیر توسعه‌ی استان بر آن تمرکز داریم.