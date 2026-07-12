به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جنگ‌های آمریکا و اسرائیل همچنان یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. در حالی که پس از تهاجم رژیم اسرائیل به غزه و قتل عام فلسطینیان، قشر‌های مختلف مردم در انگلیس با برگزاری تظاهرات صد‌ها هزار نفری، توقف حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم اسرائیل را فریاد میزدند، استارمر، نخست وزیر انگلیس قطع برق و آب به روی فلسطینیان را حق اسراییل می‌دانست چنین موضعی داشت.

حمایت نخست وزیر انگلیس که با شعار و وعده تغییر به سر کار آمد از اسراییل در حال ارتکاب به جنایات جنگی در غره، موجب حشم افکار عمومی و وکلای حقوق بشر شد.

گروال حقوقدان گفت: استارمر که خود حقوق دان است، به خوبی می‌داند که بر اساس قوانین بین الملل، اقدامات اسرائیل غیر قابل توجیه است. اما همچنان چشمانش را به روی جنایات اسرائیل می بندد و از این رژیم حمایت می‌کند.

دولت استارمر سیاست حکومت انگلیس در تامین خواست رژیم اسرائیل را ادامه داد، تا جایی که با سرکوب شدید مخالفان نسل کشی در غزه، در اقدامی بی سابقه بیش از ۳,۵۰۰ نفر از آنان را دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه و زندان‌ها کرد. حتی فعالان مدنی شناخته شده در انگلیس هم از این روی کرد در امان نماندند.

کریس ناینهم گفت: من و بن جمال مدیر ائتلاف همبستگی با فلسطین به خاطر شرکت در تظاهرات حمایت از فلسطین، هر دو مجرم شناخته شدیم. در حقیقت ما هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم، جز سازماندهی یک اعتراض علیه نسل کشی.

واکنش‌های مردم به رویکرد ضد فلسطینی و تداوم حمایت حکومت انگلیس از نسل کشی اسرائیل در غزه هر هفته در انگلیس گسترده‌تر و در نخستین انتخابات نمایان شد. حزب حاکم کارگر به رهبری استارمر در این انتخابات ۱۴۹۶ کرسی از ۲۵۶۴ کرسی در اختیار در شورا‌ها را از دست داد و یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ این حزب را به خود دید.

یک شهروند در این باره گفت: مهمترین پیام این تظاهرات و خواسته ما دست کشیدن از منطقه و پایان دادن به اشغال کل سرزمین فلسطین است.

وی افزود: با اینکه دولت ما خواست اکثریت مردم را می‌داند. اما همچنان از رژیمی که دست به هر جنایتی می‌زند حمایت می‌کند.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگوو نشان می‌دهد استارمر به یکی از نامحبوب‌ترین رهبران سیاسی انگلیس مبدل شده و محبوبیت خالص او به منفی ۶۹ درصد رسیده. این شرایط زنگ خطر را برای حزب حاکم کارگر به صدا در آورده است، حزبی که پس از ۱۴ سال انتظار و تلاش حدود دو سال است که قدرت را در انگلیس به دست گرفته. بیم از دست دادن قدرت و کرسی نمایندگی در مجلس اعضای برجسته حزب حاکم کارگر و نمایندگان این حزب در مجلس را برانداشت. فردی نسبتا محبوب و منتقد سیاست‌های استارمر را جایگزین او کنند. این فرد اندی برنام شهردار پیشین منچستر است که به تازگی در مصاحبه با گاردین تلاش کرد با تغییر موضع حزب در قبال فجایع غزه اعتبار از دست رفته حزب کارگر نزد مردم را بازسازی کند.

اندی برنهام و محتمل‌ترین جانشین استارمر از موضع حزب کارگر در قبال غزه عذرخواهی کرد و گفت: حزب ما در این باره درست عمل نکرده است. ما باید برای اعمال فشار بر دولت اسرائیل کار‌های بیشتری انجام دهیم. بیایید صادق باشیم. بریتانیا در درخواست آتش بس خیلی کند عمل کرده. البته اندی برنام که شماره معکوس برای نخست وزیر شدنش آغاز شده، مانند اغلب سیاستمداران این کشور که از نسل کشی و قتل عام بیش از ۷۳ هزار نفر از جمله ۲۲ هزار کودکاعلام شده طفره می‌رود.

اندی برنهام افزود: من کاملا از آنچه در مورد تخریب غزه دیدم و خواندم وحشت زده شدم. شواهد فزایندهی وجود دارد که به نظر میرسد جنایت جنگی روی داده است. باید در مورد عمق رنجی که مردم غزه متحمل شدند پاسخگویی وجود داشته باشد. با این حال در نهایت این وظیفه دادگاه‌های بین المللی است که در باره نسل کشی نظر دهند. نه سیاستمداران.

نتایج نظرسنجی مؤسسه اپینیون نشان می‌دهد دو سوم از رای دهندگان حزب کارگر که از این حزب رویگردان شدند و در انتخابات اخیر به حزب سبز، حزب حامی فلسطین، رعی دادند، علت رویگردانی خودشان را از حزب کارگر، موازی این حزب در قبال فاجعه غزه اعلام کردند.