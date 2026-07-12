مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با هدف تامین آب شرب پایدار شهر‌ها و روستا‌های استان، ۲۳۰ طرح آبرسانی درحال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مجتبی نجفی در گفت‌و‌گو با برنامه «ایستکلر» صدای مرکز آذربایجان غربی با بیان اینکه این پروژه‌ها با استفاده از سه هزار میلیارد تومان اعتبارات سال ۱٤۰٤ در حال اجرا هستند، اظهار داشت: طرح آبرسانی به مجتمع شهید شبان ارومیه یکی از مهمترین پروژه‌ها است که آب شرب ۳۳ روستای شهرستان ارومیه بصورت پایدار تامین خواهد شد.

وی با اعلام اینکه فاز نخست این پروژه تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید و ادامه آن نیز تا پایان سال تکمیل و در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: منشا تامین آب این مجتمع از بستر رودخانه نازلو خواهد بود و شامل ۱۴۵ کیلومتر شبکه می‌باشد که ٦۰ کیلومتر آن خط انتقال است.

نجفی با بیان اینکه براساس قرارداد منعقده با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه نیز عملیات پایدارسازی آب شرب ٤۰۰ روستای استان در حال اجرا است، گفت: براساس این تفاهم نامه عملیات پایدارسازی آب شرب روستا‌های شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت، میاندوآب، شاهین دژ، بوکان و مجتمع ۱۰٦ روستایی قره قویون شمال استان در دستور کار قراردارد.

وی افزود: این پروژه در حال حاضر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و ضمن اینکه عملیات آبرسانی در روستا‌های شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر به طور کامل به اتمام رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اجرای سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ماکو به همراه تصفیه خانه را دیگر پروژه مهم در استان عنوان و اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت در حال انجام است و تا پاییز امسال در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: براساس تمهیدات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص تامین آب شرب مشایعت کنندگان پیکر رهبر شهید انقلاب، تامین امکانات لازم برعهده شرکت‌های آب و فاضلاب قرار داده شده بود که در این راستا شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز ۹ دستگاه تانکر به همراه راننده و اکیپ عملیاتی را به این امر اختصاص و در اختیار موکب‌ها و مردم قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در ادامه با اشاره میزان بالای مصرف آب در استان اظهار داشت: علی رغم بارش‌های مطلوب در سال جاری، سطح آبخوان‌های آب همچنان پایین است که این امر می‌طلبد تا در مصرف آب موارد مربوط به مدیریت مصرف و صرفه جویی سرلوحه امور قرار گیرد.

نجفی سرانه استاندارد مصرف آب را ۱۳۰ لیتر در شبانه روز اعلام کرد و افزود: این رقم در حال حاضر ۲۳۰ لیتر در شبانه روز است که با رعایت مواردی همچون کاهش زمان استحمام، استفاده از وسایل کاهنده مصرف، استفاده از ظرفیت کامل دستگاه‌های لباسشویی و سرویس دوره‌ای کولر‌های آبی، می‌توان ضمن مدیریت مصرف، در حفظ منابع تامین آب نیز گام برداشت.