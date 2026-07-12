به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی در جدیدترین گزارش خود، از استقرار شرایط جوی خاص در سطح استان خبر داد. بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، استقرار مرکز پرارتفاع جنب‌حاره (مرکز فشار مرتفع در ارتفاعات بالا) باعث شده است که تا پایان هفته جاری، جو استان نسبتا پایدار و بدون بارش باقی بماند، اما هم‌زمان با افزایش دمای هوا، خطر وزش باد شدید نیز مطرح است.

طبق گزارش هواشناسی، به دلیل استمرار الگو‌های جوی تابستانی، توده هوای گرم در استان ماندگار خواهد بود. در پی آن، هشدار هواشناسی زرد نیز صادر شده است. در بررسی تغییرات دمایی ۲۴ ساعت گذشته، تکاب با ۱۲ درجه خنک‌ترین و بوکان با دمای ۴۰ درجه، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.

کارشناسان هواشناسی هشدار دادند که در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، سرعت وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد. طبق پیش‌بینی‌ها، در مناطق جنوبی استان، وزش باد در برخی ساعات می‌تواند بسیار شدید باشد که می‌تواند تبعاتی برای فعالیت‌های روزمره و زیرساخت‌ها داشته باشد.