به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار پراکنده نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، از یکشنبه تا سه‌شنبه در برخی نقاط مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب‌غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

همچنین روز سه‌شنبه علاوه بر مناطق یادشده، در شمال‌غرب کشور نیز وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد در سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز مواج خواهد بود.

در همین حال، آسمان تهران امروز صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی شده و از بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست. بیشینه دمای پایتخت امروز به ۴۰ درجه و کمینه آن به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.