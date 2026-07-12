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رقابتهای تنیس ردههای سنی پسران و دختران با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که در بخش پسران و دختران در مجموعه تنیس آسایش مازندران برگزار شد پس از رقابتهای برگزار شده در ردههای سنی ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال، نفرات برتر به این شرح معرفی شدند.
پسران
کمتر از ۱۰ سال:
قهرمان محمدپارسا مازندرانی
نایب قهرمان آرمان پور محمود
مقام سوم مشترک – آدرین هاشمی شریف آباد – رایان خدایی جوقان
کمتر از ۱۲ سال:
قهرمان شایان فراکار
نایب قهرمان آریا نجفی
مقام سوم مشترک – امیرعلی باسط – سام نیرسینا
کمتر از ۱۴ سال:
قهرمان آوش رضایی پروین
نایب قهرمان کیان مهرابیانی
مقام سوم مشترک – مهراد رادمهر – امیرمحمد امینی بروجنی
کمتر از ۱۶ سال:
قهرمان آوش رضایی پروین
نایب قهرمان ایمان زارع زردینی
مقام سوم مشترک – ابوالفضل رضایی – ساتیار حدادیان
کمتر از ۱۸ سال:
قهرمان مهدی عابدینی
نایب قهرمان بردیا نصرالله پور
مقام سوم مشترک – مصطفی سلمانی زارچی – سام یوسفیان
دختران
کمتر از ۱۰ سال:
قهرمان روشنا فریدونی
نایب قهرمان مانلی خداوردی
مقام سوم مشترک – السا سلیمانی – دیانا خواجوی
کمتر از ۱۲ سال:
قهرمان – نیلرام خداوندی
نایب قهرمان – آیلی سادات مسعودی
سوم مشترک – آیریانا طاهرخانی – ماهدخت علیمی
کمتر از ۱۴ سال دختران:
قهرمان شایلین ظفریکانی
نایب قهرمان نیلرام خداوندی
سوم مشترک – ستایش سادات حسینی – ادرینا روان
کمتر از ۱۶ سال:
قهرمان – الینا فرمانبر
نایب قهرمان ترنم کمالی
سوم مشترک – شایلین ظفریکانی، ستایش سادات حسینی
کمتر از ۱۸ سال:
قهرمان الینا فرمانبر
نایب قهرمان -غزل رضازاده
سوم مشترک – انیس مازندرانی – کیارا کژاغند
دونفره
قهرمان ۱۸ سال پسران / مهدی عابدینی – پویان عطار
نایب قهرمان / بردیا نصرالله پور – ابوالفضل رضایی
قهرمان ۱۸ سال دختران / آنیل نظامی – ملینا عباس زاده
نایب قهرمان / آنیس مازندرانی – غزل رضازاده
قهرمان ۱۴ سال پسران / ساتیار حدادیان – محمدمهدی سیدی راد
نایب قهرمان / محمدصدرا ملامهدیزاده – متین فرخ پور
قهرمان ۱۴ سال دختران / آروشا حمیدیان – مها عباسپور
نایب قهرمان / شایلین ظفریکانی – دنیز دهستانی