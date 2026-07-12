به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که در بخش پسران و دختران در مجموعه تنیس آسایش مازندران برگزار شد پس از رقابت‌های برگزار شده در رده‌های سنی ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال، نفرات برتر به این شرح معرفی شدند.

پسران

کمتر از ۱۰ سال:

قهرمان محمدپارسا مازندرانی

نایب قهرمان آرمان پور محمود

مقام سوم مشترک – آدرین هاشمی شریف آباد – رایان خدایی جوقان

کمتر از ۱۲ سال:

قهرمان شایان فراکار

نایب قهرمان آریا نجفی

مقام سوم مشترک – امیرعلی باسط – سام نیرسینا

کمتر از ۱۴ سال:

قهرمان آوش رضایی پروین

نایب قهرمان کیان مهرابیانی

مقام سوم مشترک – مهراد رادمهر – امیرمحمد امینی بروجنی

کمتر از ۱۶ سال:

قهرمان آوش رضایی پروین

نایب قهرمان ایمان زارع زردینی

مقام سوم مشترک – ابوالفضل رضایی – ساتیار حدادیان

کمتر از ۱۸ سال:

قهرمان مهدی عابدینی

نایب قهرمان بردیا نصرالله پور

مقام سوم مشترک – مصطفی سلمانی زارچی – سام یوسفیان

دختران

کمتر از ۱۰ سال:

قهرمان روشنا فریدونی

نایب قهرمان مانلی خداوردی

مقام سوم مشترک – السا سلیمانی – دیانا خواجوی

کمتر از ۱۲ سال:

قهرمان – نیلرام خداوندی

نایب قهرمان – آیلی سادات مسعودی

سوم مشترک – آیریانا طاهرخانی – ماهدخت علیمی

کمتر از ۱۴ سال دختران:

قهرمان شایلین ظفریکانی

نایب قهرمان نیلرام خداوندی

سوم مشترک – ستایش سادات حسینی – ادرینا روان

کمتر از ۱۶ سال:

قهرمان – الینا فرمانبر

نایب قهرمان ترنم کمالی

سوم مشترک – شایلین ظفریکانی، ستایش سادات حسینی

کمتر از ۱۸ سال:

قهرمان الینا فرمانبر

نایب قهرمان -غزل رضازاده

سوم مشترک – انیس مازندرانی – کیارا کژاغند

دونفره

قهرمان ۱۸ سال پسران / مهدی عابدینی – پویان عطار

نایب قهرمان / بردیا نصرالله پور – ابوالفضل رضایی

قهرمان ۱۸ سال دختران / آنیل نظامی – ملینا عباس زاده

نایب قهرمان / آنیس مازندرانی – غزل رضازاده

قهرمان ۱۴ سال پسران / ساتیار حدادیان – محمدمهدی سیدی راد

نایب قهرمان / محمدصدرا ملامهدیزاده – متین فرخ پور

قهرمان ۱۴ سال دختران / آروشا حمیدیان – مها عباسپور

نایب قهرمان / شایلین ظفریکانی – دنیز دهستانی