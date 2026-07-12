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برنامه رادیویی موج زندگی از رادیو کیش برای مخاطبان هر روز به روی آنتن می رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه رادیویی موج زندگی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ میهمان مخاطبان رادیو کیش است.
مریم فرازی تهیه کننده، مریم سلیمانیان گوینده و محمدحسین امیدزاد نیز گزارشگر برنامه رادیویی موج زندگی است.
لیلا سادات تاجرزاده نیز نویسنده برنامه رادیویی موج زندگی است.
مخاطبان رادیو کیش میتوانند اين ويژه برنامه را از موج FM ردیف ۹۹.۲ مگاهرتز و یا اینجا شنونده باشند.
مخاطبان فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش نیز میتوانند با انتخاب اینجا برنامه های رادیو کیش را اینترنتی شنونده باشند.