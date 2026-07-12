رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: تفاهم‌نامه مشترک با دانشگاه با هدف تربیت هدفمند دانشجویان بورسیه و تأمین نیروی متخصص مورد نیاز صنایع استان امضا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران از امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه با هدف تربیت هدفمند دانشجویان بورسیه و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع استان خبر داد.

رضوی اظهار کرد: محور اصلی این تفاهم‌نامه، استفاده از ظرفیت دانشجویان بورسیه‌ای است که در دوران تحصیل، متناسب با نیاز صنایع آموزش می‌بینند و پس از پایان تحصیلات به واحدهای صنعتی جذب خواهند شد.

وی افزود: این همکاری دو مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه دانشجویان به‌صورت هدفمند و بر اساس نیاز بازار کار آموزش می‌بینند و دوم اینکه صنایع نیز از تأمین نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده اطمینان خواهند داشت.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: تمرکز این تفاهم‌نامه بر توسعه ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت و جذب دانشجویان بورسیه، به‌ویژه استعدادهای برتر، برای آموزش و فعالیت در بخش تولید است.

رضوی گفت: این همکاری موجب هدفمندتر شدن فرآیند آموزش در دانشگاه‌ها می‌شود و مسیر روشنی را برای ورود دانشجویان به بازار کار فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: باز بودن مرزهای دانشگاه به روی جامعه و صنعت، زمینه‌ساز توسعه علمی، افزایش بهره‌وری و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیازهای تولید خواهد بود.