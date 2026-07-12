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همزمان با فصل جوجه آوری پرندگان، کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش موفق شدند جوجه آوری چند گونه ارزشمند پرندگان آبزی در آببندانهای این شهرستان را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش گفت: همزمان با فصل جوجه آوری پرندگان، پایشهای میدانی کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش نشان میدهد که چند گونه ارزشمند پرندگان آبزی از جمله طاووسک، کشیم کوچک و چنگر نوکسرخ با موفقیت در آببندانهای این شهرستان زادآوری کردهاند.
داوود نظری افزود: مشاهده آشیانهها، تخمها و جوجههای این گونهها، نشاندهنده مناسب بودن شرایط زیستگاهی، کیفیت مطلوب منابع آبی و امنیت نسبی این زیستگاهها برای تولیدمثل پرندگان آبزی است.