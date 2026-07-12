مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در بازدید از کارگاه استاد مهدی دیبازر، ضمن بررسی ظرفیت‌های صادراتی صنایع‌دستی استان، بر ضرورت تحول در حوزه‌های بازاریابی و تبلیغات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مرتضی صفری در جریان بازدید از کارگاه منبت و پیکرتراشی استاد مهدی دیبازر، با اشاره به جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی استان گفت: هنرمندان ما با ظرافت و عشقی که در آثارشان به کار می‌برند، سفیران فرهنگی ما در سطح ملی و بین‌المللی هستند، با این حال، معتقدیم که توانمندی هنری به تنهایی کافی نیست و باید چرخه اقتصاد هنر را با ابزار‌های نوین تکمیل کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی ادامه داد: دغدغه اصلی هنرمندان که در این بازدید مطرح شد، چالش در مسیر تبلیغات و بازاریابی بوده و برای رفع این نقیصه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی در حال برنامه‌ریزی برای تعامل بیشتر با صدا و سیما است تا با اختصاص بازه‌های زمانی مشخص، نه تنها به معرفی هنرمندان بپردازیم، بلکه آموزش رشته‌های اصیل صنایع‌دستی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

او تصریح کرد: همچنین، رایزنی‌هایی با شهرداری برای ایجاد پارک صنایع‌دستی و تعیین فضا‌هایی برای برپایی ورک‌شاپ‌های زنده در مکان‌های پرتردد شهری آغاز شده است تا ضمن معرفی محصولات، انگیزه لازم برای گرایش جوانان به این هنر‌ها فراهم شود.

در بخش دیگری از این بازدید، مهدی دیبازر، هنرمند صنایع‌دستی آذربایجان غربی که از سال ۱۳۸۴ فعالیت تخصصی خود را در رشته منبت و پیکرتراشی آغاز کرده است، دیدگاه‌های خود را مطرح کرد.

او که به ساخت تخته‌نرد‌های مینیاتوری و تابلو‌های چوبی نفیس شهرت دارد و آثارش به کشور‌هایی نظیر ترکیه و کانادا صادر می‌شود، گفت: هنرمند ذهن و وقت خود را صرف خلق یک اثر می‌کند و واقعیت این است که زمان و تخصص کافی برای بازاریابی حرفه‌ای و مدیریت فروش آثار ندارد، وقتی هنرمند درگیر دغدغه‌های فروش شود، از خلاقیت اصلی‌اش فاصله می‌گیرد.

دیبازر افزود: ما برای دیده شدن آثارمان به حمایت‌های ساختاری نیاز داریم، درخواست ما از مسئولان، ایجاد بازارچه‌های دائمی در نقاط پررفت‌آمد شهر است، وقتی شهرداری فضایی را در اختیار هنرمندان قرار دهد تا به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط باشند و ورک‌شاپ‌های زنده برگزار کنند، هم فروش محصولات تسهیل می‌شود و هم این هنر‌ها به نسل جوان منتقل خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختی که پیوند میان هنرمند و خریدار را بدون واسطه برقرار کند، اصلی‌ترین نیاز امروز صنایع‌دستی استان است.