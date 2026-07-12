پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از توقیف یک دستگاه کامیون تانکردار و کشف ۲۴ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف ۲۴ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک متهم خبر داد.
سرهنگ جعفر اسکینی گفت: در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق سوخت، مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۴ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان با بیان اینکه بررسیهای فنی نشان داد محموله کشفشده ترکیبی از نفت کوره و گازوئیل بوده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ اسکینی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق سوخت گفت: در این پرونده یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.