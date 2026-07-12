به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف ۲۴ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ جعفر اسکینی گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۴ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان با بیان اینکه بررسی‌های فنی نشان داد محموله کشف‌شده ترکیبی از نفت کوره و گازوئیل بوده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ اسکینی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق سوخت گفت: در این پرونده یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.