به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، داوطلبان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org کارت شرکت در آزمون خود را دریافت کنند.

دستیار نماینده تام الاختیار دانشگاه هرمزگان گفت: آزمون صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود.

کاظمی افزود: ۹ هزار و ۳۴۷ داوطلب هرمزگانی در این آزمون شرکت می‌کنند.

وی گفت: در صورت مغایرت اطلاعات در کارت ورود به جلسه، داوطلبان می‌توانند از ۲۳ تیر تا یک روز قبل از برگزاری آزمون به باجه‌های رفع نقص مراجعه کنند.