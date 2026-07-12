به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه(خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده) دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴، اظهارنامه‌ این دوره‌ها مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آن‌ها به مؤدیان بازخورد داده می‌شود.

کریمدادی افزود: پس از آن، مؤدیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ مهلت خواهند داشت که نسبت به ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ خود اقدام کنند.

وی گفت: جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت یا ذخیره شده تا پایان روز یادشده، برای دوره زمستان ۹۵ درصد، برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد بخشیده خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مربوط به اظهارنامه‌ ثبت یا ذخیره شده بابت دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵ خواهد بود.

کریمدادی افزود: سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد مؤدیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه‌آنها و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص آن‌ها، نسبت به اصلاح و ثبت اظهارنامه خود در موعد ذکر شده و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده اند؛ حداکثر ۴۰ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.