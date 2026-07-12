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گروه درمانی بسیج جامعه پزشکی مازندران در مدت شش روز حضور در مشهد مقدس، بیش از ۹ هزار خدمت رایگان پزشکی و درمانی به زائران حرم مطهر امام رضا(ع) و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گروه درمانی بسیج جامعه پزشکی مازندران با استقرار در مشهد مقدس، طی شش روز بیش از ۹ هزار خدمت رایگان پزشکی و درمانی به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید ارائه کرد.
سیدرضا موسوی مسئول گروه اعزامی بسیج جامعه پزشکی مازندران، اظهار کرد: این گروه متشکل از ۵۷ نفر شامل پزشکان متخصص قلب و عروق، اطفال، داخلی، فوریتهای پزشکی و کادر مجرب پرستاری از ۱۶ تا ۲۱ تیرماه در مشهد مقدس مستقر بودند و به زائران و مشایعتکنندگان پیکر مطهر رهبر شهید خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
وی افزود: اعضای این گروه درمانی در طول شش روز حضور در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، با روحیهای جهادی و بهصورت شبانهروزی خدمات پزشکی و درمانی را به بیماران ارائه کردند.
مسئول گروه اعزامی بسیج جامعه پزشکی مازندران، ویزیت پزشک، تریاژ، دارودرمانی، سرمتراپی، تزریقات، پانسمان، کنترل قند و فشار خون و دیگر خدمات درمانی را از مهمترین اقدامات این گروه برشمرد.
موسوی گفت: به طور میانگین روزانه حدود هزار و ۵۰۰ نفر از زائران حرم رضوی و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید از خدمات رایگان این گروه درمانی بهرهمند شدند.