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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی از هوشمندسازی ۹۵ موتورخانه اداری در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پایش هوشمند مصرف گاز و ارتقای بهرهوری انرژی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جمشید درستکار اظهار کرد: تاکنون ۹۵ واحد اداری به سامانه هوشمند پایش مصرف گاز مجهز شدهاند و اجرای این طرح متناسب با امکانات و شرایط موجود ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده و آسیبهای واردشده به زیرساختهای تولید در جریان جنگ ۴۰ روزه، روند اجرای طرح مطابق ظرفیتهای موجود دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود از نصب ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه بخاری هرمتیک در استان خبر داد و گفت: این بخاریها در مراکز امدادی، بهزیستی و برخی ارگانهای نظامی و انتظامی نصب شدهاند.
درستکار خاطرنشان کرد: برنامه توزیع بخاریهای هرمتیک در سال جاری پس از اعلام جامعه هدف و اولویتبندی از سوی مدیریت بهرهبرداری شرکت ملی گاز ایران ادامه خواهد یافت.