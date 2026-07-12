آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، در سخنانی بر تداوم راه و آرمان های رهبر شهید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مصلای شهرستان مشگین‌شهر با تأکید بر نقش راهبرد مقاومت در تقویت اقتدار جمهوری اسلامی، گفت: رهبر شهید با اتکا به خداوند، مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی و آینده‌نگری در تقویت توان دفاعی، ایران را به جایگاهی رساند که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن عاملی ، با تجلیل از نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید در حفظ عزت کشور، اظهار کرد: دو ابرمرد تاریخ، امام خمینی (ره) و رهبر شهید، با قدرت دینی و حرکت‌بخشی خود از عزت و شرف ایران اسلامی دفاع کردند.

وی با اشاره به دوران رهبری رهبر شهید افزود: در طول ۳۷ سال رهبری ایشان، کوچک‌ترین اشتباهی رخ نداد و کشور با هدایت ایشان از بحران‌ها و تهدید‌های مختلف عبور کرد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی گفت: دو قدرت اتمی با پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی بر ایران حمله‌ور شدند، اما جمهوری اسلامی با اقتدار ایستادگی کرد و برای نخستین‌بار در جهان، پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار داد و تنگه هرمز را در اختیار گرفت.

عاملی با تأکید بر راهبرد مقاومت اظهار کرد: رهبر شهید همواره معتقد بود «هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است» و این جمله ماندگار، شایسته آن است که با طلا نوشته شود.

وی ادامه داد: رهبر شهید با اتکا به خداوند متعال، بحران‌های داخلی و خارجی را با تدبیر و درایت مدیریت کرد و با اقتدار در برابر تهدید‌های دشمنان ایستاد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، تصریح کرد: همان‌گونه که امام حسین (ع) با ایستادگی در برابر یزیدیان، عزت شیعیان را حفظ کرد، رهبر شهید نیز با مقاومت در برابر یزیدیان زمان، عزت اسلام و شیعیان را حفظ کرد.

عاملی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با آینده‌نگری، توان دفاعی و نظامی کشور را به سطحی ارتقا داد که ایران اسلامی بتواند در برابر هر ابرقدرتی با اقتدار ایستادگی کند.