به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ۵ عضو تیم جمهوری اسلامی ایران به همراه سیده شمیم طاهری، سرپرست تیم و آرمین نیکخواه، ناظر علمی برای حضور در المپیاد جهانی اقتصاد راهی چین شدند.

اعضای تیم ملی کشورمان متشکل از محمد حسین رحیمی‌نژاد، مبین کریمی دیزچه، علیرضا آتشی، امیررضا نعمت‌اللهی و احسان ذوالفقاری است.

المپیاد جهانی اقتصاد (International Economics Olympiad - IEO)، مهمترین رقابت بین‌المللی دانش‌ آموزی در حوزه اقتصاد، مالی و کسب‌وکار است که از سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود و هر سال بیش از ۶۰ کشور در آن شرکت می‌کنند. این المپیاد ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه (دبیرستان) است و تحت نظارت انجمن بین‌المللی IEO مستقر در برن سوئیس برگزار می‌شود.

امسال نهمین دوره المپیاد جهانی اقتصاد ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با ۲۱ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سوژو (Suzhou) کشور چین برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در حوزه‌های اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد بین‌الملل، مالی و سرمایه‌گذاری، تحلیل کسب‌وکار و تصمیم‌گیری اقتصادی و کارآفرینی است و تلاش می‌کند دانش‌آموزان را برای حل مسائل واقعی اقتصاد و کسب‌وکار آماده کند.

رقابت‌های IEO معمولا در چند بخش اصلی آزمون اقتصاد(Economics)، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی، آزمون مالی (Financial Literacy)، بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بودجه‌بندی و سواد مالی برگزار می‌شود.

در رقابت تیمی این المپیاد، تیم‌ها باید نسبت به تحلیل یک مسئله واقعی شرکت‌ها و ارائه راهکار و دفاع از آن در برابر داوران اقدام کنند.

نهمین دوره المپیاد جهانی اقتصاد با حضور بیش از ۶۰ کشور برگزار می شود.