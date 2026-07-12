قیمت نهادههای ساختمانی ۲۱ تیرماه در بازار
قیمت نهادههای ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد و تیرآهن امروز ۲۱ تیرماه در بازار با تغییرات اندکی همراه بود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ سیمان پاکتی تهران (عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه نیز با نرخ ۲۵۷ هزار تومان معامله میشود، سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۴ هزار تومان قرار دارد و سیمان پاکتی آبیک نیز با قیمت ۲۵۵ هزار تومان عرضه میشود.
براین اساس؛ نرخ سیمان امروز بار دیگر بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد و بررسی معاملات نشان میدهد عرضه و تقاضای سیمان در وضعیت متعادلی قرار دارد.
براساس این گزارش، اما بازار میلگرد با افزایش قیمت در برخی محصولات همراه بود؛ به طوری که نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۱۰۰۰ تومان رشد بها با نرخ ۶۳ هزار و ۷۶۱ تومان قیمتگذاری شده است و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲۰۰۰ تومان افزایش بها با قیمت ۶۱ هزار و ۹۲۷ تومان در حال معامله است همچنین میلگرد ۸ آجدار A ۳ ظفربناب هم با ۱۲۰۰ تومان افزایش ارزش با نرخ ۶۴ هزار و ۷۷۱ تومان به دست مصرفکننده میرسد.
در بازار تیرآهن؛ برخی محصولات افزایش قیمت داشت به طوری که تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان با ۵۰۰۰ تومان افزایش ارزش در کانال ۸۹ هزار و ۹۰۸ تومان معامله میشود و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با ۱۲۰۰ تومان رشد نرخ با قیمت ۷۱ هزار و ۱۹۳ تومان در حال خرید و فروش است همچنین تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد هم در مبادی ورودی ۷۷ هزار و ۷۰۶ تومان قرار دارد و تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با قیمت ۷۳ هزار و ۳۹۵ تومان به فروش میرود.