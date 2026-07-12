با دستگیری ۲ سارق سیم و کابل مخابرات و اماکن خصوصی و مالخر آنها پرونده ۱۷ فقره سرقت در شاهرود بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابرات و اماکن خصوصی در شهرستان شاهرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ آزادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و در عملیات غافلگیرانه ۲ سارق دستگیر شدند و در ادامه با شناسایی و دستگیری یک مالخر، پرونده تکمیل شد.

متهمان در بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۷ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

سارقان و مالخر پس از تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند.