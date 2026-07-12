پخش زنده
امروز: -
ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت با هدف تقویت توان فناورانه و کاهش وابستگی به واردات، همکاریهای خود را با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در اجرای طرحهای حوزه مواد پیشرفته توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت توان فناورانه کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی و کاهش وابستگی به واردات، ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، همکاریهای مشترک خود را برای اجرای پروژههای پیشران در حوزه مواد پیشرفته و ساخت توسعه دادند.
در نشستی با حضور وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، و سید مهدی ابطحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک برای رفع نیازهای فناورانه صنایع کشور، بومیسازی مواد راهبردی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه مواد و ساخت پیشرفته بررسی و درباره اجرای مجموعهای از برنامههای عملیاتی تصمیمگیری شد.
در این نشست، ایجاد یک اکوسیستم منسجم میان شرکتهای فناور، صنایع بهرهبردار، مراکز تحقیقاتی و سرمایهگذاران، بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه فناوری در حوزه مواد پیشرفته مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد همکاریهای مشترک با هدف توسعه فناوریهای راهبردی، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و افزایش سهم تولیدات دانشبنیان در زنجیره تأمین صنایع کشور گسترش یابد.
وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، با اشاره به ضرورت توسعه فناوریهای راهبردی در کشور، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین نیازهای صنایع کشور، دسترسی پایدار به مواد پیشرفته و کاهش وابستگی به واردات اقلام راهبردی است و تحقق این هدف، نیازمند شکلگیری همکاری مؤثر میان شرکتهای دانشبنیان، صنایع بزرگ و مراکز علمی و فناوری است.
وی با بیان اینکه توسعه زیستبوم نوآوری در حوزه مواد و ساخت پیشرفته میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای توان رقابتی صنایع کشور ایفا کند، افزود: یکی از محورهای اصلی همکاری مشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ایجاد یک اکوسیستم تخصصی برای تولید بومی پودرهای فلزی مورد استفاده در فناوری ساخت افزایشی و پرینترهای سهبعدی صنعتی است؛ حوزهای که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار بوده و بومیسازی آن میتواند وابستگی کشور به واردات این مواد را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، تکمیل زنجیره ارزش فلزات استراتژیک را از دیگر اولویتهای این همکاری عنوان کرد و گفت: توسعه فناوری و تولید در حوزه فلزاتی همچون منیزیم، مس و مواد دیرگداز، علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، زمینه ارتقای ارزش افزوده و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور را فراهم میکند و میتواند بخشی از چالشهای موجود در تأمین مواد اولیه صنایع را برطرف سازد.
ضرغامی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در قانون جهش تولید دانشبنیان، این قانون را یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از توسعه فناوری در کشور دانست و تصریح کرد: مشوقهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و حمایت از بومیسازی فناوریها، فرصت ارزشمندی برای صنایع و شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است تا با سرمایهگذاری مشترک، مسیر توسعه فناوری و تولید محصولات راهبردی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی تأکید کرد: بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتهای قانونی، ضمن افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، زمینه ارتقای توان رقابتپذیری شرکتهای فناور و توسعه بازار محصولات دانشبنیان را نیز فراهم خواهد کرد.
در ادامه این نشست، مدلهای نوین همکاری میان ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی و اجرای پروژههای ملی و پیشران در حوزه مواد و ساخت پیشرفته تأکید شد؛ پروژههایی که با مشارکت شرکتهای دانشبنیان، صنایع بزرگ و مراکز علمی، زمینه توسعه فناوریهای راهبردی و رفع نیازهای اولویتدار کشور را فراهم خواهند کرد.
همچنین مقرر شد روند اجرای این پروژهها با نظارت مستمر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته و از طریق بازدیدهای منظم از شرکتهای فناور و واحدهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پیگیری شود تا ضمن تسریع در اجرای برنامهها، موانع احتمالی شناسایی و در کوتاهترین زمان برطرف شوند.
گسترش این همکاری مشترک، گامی مهم در مسیر توسعه زیستبوم فناوری مواد و ساخت پیشرفته، افزایش توان تولید داخلی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع راهبردی و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در ارتقای توان فناورانه کشور، کاهش وابستگی به واردات و توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ایفا کند.