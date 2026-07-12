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استاندار یزد: حوزه درمان یزد همواره در سطح کشور یک شاهکار و برند معتبر بوده است و حضور قشر فرهیخته، فرهنگی و دانشگاهی مایه فخر و مباهات استان به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد در نشست صمیمانه با جمعی از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی شهید صدوقی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان، رسالت اعضای هیئتعلمی را کاری فوقالعاده ارزشمند، دشوار و نیازمند مطالعه و ممارست مداوم دانست.
محمدرضا بابایی با اشاره به جایگاه درخشان استان در حوزه بهداشت و درمان گفت: حوزه درمان یزد همواره در سطح کشور یک شاهکار و برند معتبر بوده است و حضور قشر فرهیخته، فرهنگی و دانشگاهی مایه فخر و مباهات استان به شمار میرود.
استاندار یزد با تاکید بر اشراف کامل مدیریت ارشد استان بر دغدغههای جامعه دانشگاهی، چالشهای مطرحشده را به دو بخش استانی و ملی تقسیم کرد و افزود: در خصوص مسائل استانی، به هیچ وجه شانه خالی نمیکنیم و معاونان استانداری مکلف به پیگیری و رفع کامل این موارد هستند.
وی تصریح کرد: در خصوص چالشهای سطح ملی نیز از طریق مکاتبات رسمی و همچنین بهرهگیری از فرصت دیدارهای ماهانه با شخص رئیسجمهور محترم و معاون اول ایشان، این دغدغهها را به عنوان مطالبات کلان استان مطرح و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
عالیترین مقام اجرایی استان با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی اظهار داشت: امروز تمامی اقشار جامعه اعم از کارگران و کارمندان با دغدغههای معیشتی مواجه هستند، اما بدون تردید زحمات، تخصص و سالها تلاش شبانهروزی اعضای هیئتعلمی جایگاه ویژهای دارد و انتظارات این قشر فرهیخته کاملا برحق و منطقی است.
استاندار یزد با اعلام حمایت کامل از طرح ترمیم و افزایش حقوق اعضای هیئتعلمی و قول مساعد جهت نامهنگاری با رئیسجمهور در این خصوص، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان شنوای دغدغههای تمامی اقشار از جمله پرستاران زحمتکش نیز است و در جایگاه خود با برگزاری جلسات مستمر، برای حلوفصل مطالبات تمامی صنوف تلاش خواهد کرد.