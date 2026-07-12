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مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه استان خوزستان از آغاز کشت محصول کم آببر کنجد در این شهرستان در راستای اجرای برنامههای الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدطاهر دغلاوی با اشاره به ضرورت توسعه کشت محصولات کمآببر اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آبی و لزوم افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، توسعه کشت محصولاتی همچون کنجد از اولویتهای این مدیریت در سال زراعی جاری است.
وی افزود: کنجد به دلیل نیاز آبی پایین، سازگاری مناسب با شرایط آبوهوایی منطقه، مقاومت نسبی در برابر تنشهای محیطی و ارزش اقتصادی مطلوب، یکی از محصولات راهبردی در اجرای الگوی کشت به شمار میرود و توسعه آن میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب، حفظ منابع طبیعی و افزایش درآمد بهرهبرداران داشته باشد.
دغلاوی با تأکید بر حمایت فنی و ترویجی از کشاورزان تصریح کرد: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از مرحله آمادهسازی زمین تا کاشت، داشت و برداشت، با ارائه آموزشهای تخصصی و توصیههای فنی در کنار کشاورزان خواهند بود تا ضمن ارتقای عملکرد در واحد سطح، تولید محصولی باکیفیت محقق شود.
مدیر کشاورزی شهرستان حمیدیه در پایان بیان داشت: اجرای الگوی کشت و توسعه محصولات کمآببر، از مهمترین راهکارهای سازگاری بخش کشاورزی با کمآبی و تحقق کشاورزی پایدار است و امیدواریم با مشارکت و همراهی بهرهبرداران، گامهای مؤثری در حفظ منابع آب، افزایش بهرهوری و تأمین امنیت غذایی برداشته شود.