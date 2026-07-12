به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شرکت گاز در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط گازرسانی، جریان گاز روستا‌های ینگجه، کردکندی، سهرین، سارمساقلو، لگاهی، اسفجین، ملالر، داشکسن، حاج آرش، ضیاء آباد، قره‌بلاغ، ابدال، گلجیک، آقبلاغ، میرجان و نصیرآباد امروز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ از ساعت ۱۰ صبح قطع شده و این قطعی تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

از مشترکان عزیز درخواست می‌شود ضمن صبوری، نکات ایمنی را رعایت کرده و از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

پس از اتمام عملیات و وصل مجدد جریان گاز، لازم است مشترکان از بسته بودن شیر‌های گاز اطمینان حاصل کنند.