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جریان گاز برخی روستاهای استان زنجان امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه به علت تعمیرات خطوط گازرسانی قطع شده و این قطعی تا ساعت ۲۲ امشب ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شرکت گاز در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط گازرسانی، جریان گاز روستاهای ینگجه، کردکندی، سهرین، سارمساقلو، لگاهی، اسفجین، ملالر، داشکسن، حاج آرش، ضیاء آباد، قرهبلاغ، ابدال، گلجیک، آقبلاغ، میرجان و نصیرآباد امروز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ از ساعت ۱۰ صبح قطع شده و این قطعی تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.
از مشترکان عزیز درخواست میشود ضمن صبوری، نکات ایمنی را رعایت کرده و از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.
پس از اتمام عملیات و وصل مجدد جریان گاز، لازم است مشترکان از بسته بودن شیرهای گاز اطمینان حاصل کنند.