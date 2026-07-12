در دیدار مردمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، درخواست قضایی ۴۰ نفر از شهروندان خوزستانی رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای تکریم ارباب‌رجوع و به منظور تسهیل در ارتباط مردم با مسئولان قضایی، درخواست‌های ۴۰ نفر از مراجعه‌کنندگان در دیدار مردمی با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

این دیدار با حضور ناصری، نوروزی و جعفری‌راد معاونان دادستان و همچنین حجت‌الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان‌ها برگزار شد و مراجعان مسائل و درخواست‌های خود را به صورت مستقیم مطرح کردند.

در جریان این دیدار، ضمن استماع مشکلات و مطالبات مردمی، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده صادر شد.