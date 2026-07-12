به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق دولت الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان مخابرات منطقه و دانشگاه علوم پزشکی استان و سازمان نظام پزشکی با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تسریع در تبادل داده‌های پزشکی و اتصال ۲۴۰۰ مرکز شامل مطب پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سراسر استان به شبکه پرسرعت فیبر نوری، منعقد شد.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی اولین استانی است که به صورت متمرکز نسبت به اجرای شبکه فیبر نوری برای تمامی مطب پزشکان، مراکز دارویی و آزمایشگاهی اقدام کرده است.

مهندس حسن دهقانی‌مقدم اظهار داشت: مخابرات منطقه با تکیه بر توان تخصصی خود، متعهد است زیرساخت لازم برای استقرار شبکه یکپارچه سلامت را فراهم کند. این پروژه به عنوان یک الگوی ملی، گامی بلند در جهت اتصال آنلاین نسخ پزشکی، سامانه‌های دارویی و دسترسی سریع و امن به نتایج آزمایشگاهی در دورترین نقاط استان است که منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی بیماران خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این پروژه، شبکه ارتباطی حوزه سلامت استان از نظر پایداری، امنیت و سرعت، به استاندارد‌های نوین مخابراتی ارتقا می‌یابد تا بستری امن برای تبادل اطلاعات حساس پزشکی فراهم شود.

وی افزود: این زیرساخت نه تنها دغدغه‌های مجموعه علوم پزشکی را در زمینه امنیت شبکه ارتباطی برطرف می‌کند، بلکه به ما این امکان را می‌دهد تا نظارت دقیق‌تری در حوزه‌های مختلف نظام سلامت داشته و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم استان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهبود بخشیم.