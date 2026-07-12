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مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ از پیش بینی برداشت بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم از مزارع گندم خیز این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمود فتحی گفت: امسال در شهرستان کبودراهنگ ۱۲۰ هزار هکتار گندم کشت شده است که از این مقدار ۱۲۰ هزار هکتار گندم دیم و حدود ۵۷۰۰هکتار گندم آبی است.
او افزود: از بیستم تیرماه کار برداشت گندم از زمینهای کشاورزی شهرستان آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار هکتار آن برداشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ تأکید کرد: ۱۵ کارشناس دولتی و خصوصی بر روند برداشت کمباینها نظارت دارند که اگر کمباینی درصد ریزش بالایی داشته باشد از کار برداشت آن جلوگیری می شود.