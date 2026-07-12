به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمود فتحی گفت: امسال در شهرستان کبودراهنگ ۱۲۰ هزار هکتار گندم کشت شده است که از این مقدار ۱۲۰ هزار هکتار گندم دیم و حدود ۵۷۰۰هکتار گندم آبی است.

او افزود: از بیستم تیرماه کار برداشت گندم از زمین‌های کشاورزی شهرستان آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار هکتار آن برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ تأکید کرد: ۱۵ کارشناس دولتی و خصوصی بر روند برداشت کمباین‌ها نظارت دارند که اگر کمباینی درصد ریزش بالایی داشته باشد از کار برداشت آن جلوگیری می شود.







