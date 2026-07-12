استاندار مازندران از پرداخت یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد و گفت: این حمایت با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تقویت تولید انجام شده است.

یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از پرداخت یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های تولیدی و صنعتی استان خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تقویت فعالیت صنایع در شرایط کنونی انجام شده است.

مهدی یونسی رستمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: پس از سفر رئیس‌جمهور به مازندران، روند حمایت از سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی شتاب بیشتری گرفته و هم‌اکنون شاهد استقبال سرمایه‌گذاران برای فعالیت در استان هستیم.

وی افزود: تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحد‌های تولیدی و صاحبان صنایع قرار گرفته است تا این واحد‌ها بتوانند از مشکلات موجود عبور کرده و از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند یا میزان آن را به حداقل برسانند.

استاندار مازندران با اشاره به برخی مشکلات صنایع پایین‌دستی از جمله واحد‌های فولادی و پتروشیمی، گفت: برای تأمین مواد اولیه این واحد‌ها نیز اقدامات و هماهنگی‌های لازم انجام شده تا روند تولید متوقف نشود و اشتغال موجود حفظ شود.

یونسی رستمی همچنین به موضوع تأمین سوخت در غرب استان اشاره کرد و افزود: با انجام هماهنگی‌های لازم، روند توزیع سوخت برای شهروندان و صاحبان صنایع در غرب مازندران تسهیل شده تا این بخش نیز با مشکل مواجه نشود.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.