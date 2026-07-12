پخش زنده
امروز: -
پارا ؛ نظام سنتی تقسیم آب سمنان میراثی است که شیخ علاء الدوله سمنانی هفتصد سال پیش ساماندهی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این نظام آبرسانی، از آبپخشکن که در اصطلاح محلی آبیاری سنتی سمنان به ان «پارا» میگویند و در شمال شهر سمنان واقع شده است.
نظام آبیاری سمنان به شیوه استخری و بر مبنای نوبتبندی در برداشت آب برای هر فرد بوده و دارای نظام خاص است. شیوه تقسیم آب در سمنان از روشهایی نظیر تقسیم آب زایندهرود اصفهان که مبتکر آن شیخ بهایی دانسته شده، قدیمیتر است. تفاوت این سیستم توزیع با موارد مشابه در دیگر شهرهای ایران در این است که این سیستم، جدا از تکامل تدریجی درگذر تاریخ، هنوز هم بعد از قرنها مورداستفاده مردم محلی است.
نظام آبیاری «پارا» در سمنان نمونهای برجسته از ابتکار و مهندسی سنتی است که هنوز هم در برابر چالشهای کمآبی منطقه کارآمد باقی مانده است. این سیستم نه تنها در تأمین منابع آبی کشاورزی مؤثر بوده، بلکه بهعنوان یک میراث فرهنگی و فنی با ارزش، از نسل به نسل منتقل شده و هویت فرهنگی مردم سمنان را در خود گنجانده است. ثبت این نظام آبیاری در فهرست آثار ملی ایران، گواهی بر اهمیت تاریخی و فرهنگی آن است و نشان میدهد که چگونه پیشینیان با بهرهگیری از دانش و تجربه، توانستهاند در دل کویر، بهدور از منابع آبی فراوان، زندگی پایدار ایجاد کنند. ادامهی استفاده از این سیستم، همچنین تأکیدی است بر لزوم حفظ و انتقال دانشهای سنتی به نسلهای آینده برای مقابله با چالشهای امروز و فردا.
این اثر اردیبهشت ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۸۶۱۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.