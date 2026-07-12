به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بیست‌وپنجمین دوره حراج تهران در حالی قرار است آخر هفته با عرضه ۱۰۴ اثر و برآوردی بین ۳۵۴ تا ۴۲۳ میلیارد تومان برگزار شود که بازار هنر‌های تجسمی ایران از زمان برگزاری دوره پیشین حراج، ماه‌های بسیار کم‌رونقی را پشت سر گذاشته است. ارزش آثار بیست‌وپنجمین حراج تهران بین ۳۵۴ تا ۴۲۳ میلیارد تومان برآورد شده؛ در حالی که مجموع فروش دوره گذشته ۱۴۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان بود. البته رقم اعلام‌شده برای دوره جدید، برآورد قیمت آثار پیش از برگزاری حراج است و با فروش نهایی تفاوت دارد.

این دوره دست‌کم میزبان بیش از ۸۰ هنرمند است و ترکیبی از آثار مدرن، کلاسیک و هنر‌های سنتی ایران را برای فروش گذاشته است. با وجود تنوع هنرمندان، تمرکز آثار روی چند نام شاخص، مشهود است. محمد احصایی با سه اثر، بیشترین حضور را در میان هنرمندان دارد و پس از اوپرویز کلانتری، پروانه اعتمادی، منصور قندریز، محمود فرشچیان، کیخسرو خروش، صادق تبریزی و بهجت صدر هر کدام با دو اثر در حراج حاضر شده‌اند.

در صدر جدول قیمت آثار این دوره نیز رقابتی نزدیک میان دو نام شناخته‌شده دیده می‌شود؛ محمد احصایی با اثر «محبت» و سهراب سپهری با اثر «افق رفیع»، هر دو با برآورد ۲۸ تا ۳۰ میلیارد تومان گران‌ترین آثار این دوره هستند.