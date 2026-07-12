

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به لحاظ دمایی امروز روند تغییرات دما در خراسان جنوبی کاهشی است و مقداری از شدت گرمای هوا به طور موقت کاسته می‌شود.



زارعی افزود: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تشدید گرادیان فشار تا پایان هفته سبب وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی گفت: همچنین در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی و جنوب شرق خراسان جنوبی در برخی ساعات طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط ناپایدار جوی و وزش باد شدید و گرد و خاک هشدار سطح زرد در خراسان جنوبی صادر شده که سطح هشدار در مرز شرقی و شهرستان نهبندان نارنجی است، گفت: به اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی، موکب‌ها و پوشش‌های گلخانه‌ای، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در ساعات آلودگی در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، احتیاط در تردد‌های بین شهری، خودداری از توقف یا پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط فعالیت‌های عمرانی توصیه شده است.



همچنین در شبانه روز گذشته قهستان با ۲۰ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و طبس با ۴۶ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۸ و ۲۳ درجه سیلسیوس بوده است.



بیشترین سرعت وزش باد در بندان با ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.