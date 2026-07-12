مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: ۲۲۰ دیده بان برای پیشگیری و گسترش آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی کرمانشاه مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رستمی گفت: بخشی از این آتش‌سوزی‌ها به دلیل بی‌مبالاتی کشاورزان در آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی رخ داده و در نتیجه آن آتش از مزارع به عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی سرایت کرده است.

وی افزود: بخشی دیگر از این آتش سوزی ها نیز بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌دقتی گردشگران به وقوع پیوسته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد مدیریت بحران استان انجام شده است.

رستمی گفت: راه‌اندازی پایگاه‌های محلی اطفای حریق در نقاط مختلف استان از جمله در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه، روانسر و سنقروکلیایی از دیگر اقدامات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای افزایش آمادگی و کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی بوده است.