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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: ۲۲۰ دیده بان برای پیشگیری و گسترش آتش سوزی در عرصههای طبیعی کرمانشاه مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رستمی گفت: بخشی از این آتشسوزیها به دلیل بیمبالاتی کشاورزان در آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی رخ داده و در نتیجه آن آتش از مزارع به عرصههای منابع طبیعی و جنگلی سرایت کرده است.
وی افزود: بخشی دیگر از این آتش سوزی ها نیز بر اثر بیاحتیاطی و بیدقتی گردشگران به وقوع پیوسته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشگیری و مهار آتشسوزیها گفت: برنامهریزیهای لازم در ستاد مدیریت بحران استان انجام شده است.
رستمی گفت: راهاندازی پایگاههای محلی اطفای حریق در نقاط مختلف استان از جمله در شهرستانهای اسلامآباد غرب، کرمانشاه، روانسر و سنقروکلیایی از دیگر اقدامات ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای افزایش آمادگی و کاهش خسارتهای ناشی از آتشسوزی بوده است.