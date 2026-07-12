

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای ایران، با مسئولان کمیته‌های استانی و نواب رئیس بانوان به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های اجرایی نخستین دوره لیگ موی‌تای بررسی شد و میرحسین زینال‌حسینی و علی‌اشرف قنبری با ارائه نتایج نشست‌های کارشناسی، الزامات فنی و اجرایی برگزاری این رقابت‌ها را تشریح کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین دوره لیگ موی‌تای ایران از نیمه دوم شهریور آغاز خواهد شد. انجمن موی‌تای نیز هماهنگی با استان‌ها را برای برگزاری منظم و استاندارد این مسابقات در دستور کار قرار داده است.

رئیس انجمن موی‌تای ایران با تأکید بر نقش استان‌ها در برگزاری موفق این رقابت‌ها، از مسئولان کمیته‌های استانی خواست برنامه‌های ابلاغی را با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال کنند.

نصیری همچنین اعلام کرد عملکرد استان‌ها به صورت مستمر ارزیابی می‌شود و ادامه همکاری مسئولان استانی بر اساس میزان فعالیت، تحقق شاخص‌های تعیین‌شده و همراهی در اجرای برنامه‌های انجمن خواهد بود.

در پایان این نشست، مسئولان کمیته‌های استانی و نواب رئیس بانوان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره نحوه برگزاری نخستین دوره لیگ موی‌تای، مسائل اجرایی و راهکار‌های توسعه این رقابت‌ها مطرح کردند.