به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ در این مسابقات که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد ؛ ۲۵۰ نفر از خواهران و برادران در ۶ رشته حفظ. قرائت ، ترتیل ، اذان ، دعا خوانی و هم سرایی به رقابت پرداختند ؛ ۵ داور هم کار قضاوت در این دوره از مسابقات را برعهده داشتند

انس با قرآن ، ترویج معارف و فرهنگ قرآنی و استعداد یابی از مهمترین اهداف این دوره از مسابقات است

برترین‌های این رقابت قرآنی به مسابقات استانی قرآن کریم که شهریور ماه در سمنان برگزار می‌شود راه یافتند