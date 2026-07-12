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چهل و نهمین دوره مسابقات قران کریم شرق استان سمنان یاد بود رهبر شهید در دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ در این مسابقات که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد ؛ ۲۵۰ نفر از خواهران و برادران در ۶ رشته حفظ. قرائت ، ترتیل ، اذان ، دعا خوانی و هم سرایی به رقابت پرداختند ؛ ۵ داور هم کار قضاوت در این دوره از مسابقات را برعهده داشتند
انس با قرآن ، ترویج معارف و فرهنگ قرآنی و استعداد یابی از مهمترین اهداف این دوره از مسابقات است
برترینهای این رقابت قرآنی به مسابقات استانی قرآن کریم که شهریور ماه در سمنان برگزار میشود راه یافتند