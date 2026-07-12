پخش زنده
امروز: -
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و برخورد با عوامل خرید، فروش و بهرهبرداری غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای استارلینگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس رصدهای دقیق فنی و اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فردی که در محدوده بلوار کوهک در منطقه ۲۲ تهران اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از تجهیزات استارلینگ میکرد، شناسایی شد.
در ادامه این عملیات، تیمهای عملیاتی پلیس با اجرای عملیاتی غافلگیرانه در محل حضور متهم، دو دستگاه تجهیزات ماهوارهای استارلینگ به همراه متعلقات و تجهیزات جانبی آن را کشف و ضبط کردند.
اگرچه متهم در بازجوییهای اولیه تلاش کرد بهرهبرداری از این تجهیزات را صرفاً به انجام مبادلات مالی محدود جلوه دهد، اما بررسیهای فنی و تخصصی انجامشده بر روی دادههای تبادلشده، ابعاد پنهان فعالیت وی و استفادههای غیرمتعارف از این بستر در راستای ارسال اطلاعات را آشکار کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اینکه برخورد با بهرهبرداری غیرقانونی از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای با جدیت در دستور کار قرار دارد، اعلام کرد اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.